Глава Totalenergies назвал бенфициаров антироссийских санкций в сфере энергетики

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании выиграют от введения любых энергетических санкций против России, поскольку цены на нефть и газ будут огромными, заявил на конференции для инвесторов глава Totalenergies Патрик Пуяннэ.

Он выразил надежду, что санкции все же не введут.

Пуяннэ заметил, что доля cash-flow от России (акции "НОВАТЭКа" и ряд проектов с его участием - ИФ) в портфеле активов Totalenergies составляет около 5% - 1,3 млрд евро в 2021 году.

По его словам, Totalenergies получает порядка $500 млн в виде дивидендов "НОВАТЭКа".