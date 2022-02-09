Глава "Газпром нефти" отметил выход спроса на нефть на докризисный уровень

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть вышел на докризисный уровень, а мировая экономика восстанавливается, несмотря на появление новых штаммов коронавируса, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мировые цены на нефть сейчас высокие. Факторы разные - рыночные, политические. Безусловно, высокие цены не могут не радовать производителя, но мы же понимаем, что важнее долгосрочная стабильность, - отметил он. - И когда цены становятся слишком высокими, за этим может последовать период их резкого снижения. А для рынка стабильность важнее".

Дюков также сказал, что в январе и феврале добыча жидких углеводородов (ЖУВ) "Газпром нефти" превышает докризисный уровень.

"Если считать докризисным уровень февраля 2020 года, то на докризисный уровень добычи углеводородов мы вышли давно - в начале прошлого года. Если говорить о жидких, нефти, то в декабре прошлого года мы вышли на докризисный уровень, а в январе и феврале добываем больше, чем до кризиса. Сейчас мы добываем рекордные объемы суточной добычи в истории компании", - сказал он.