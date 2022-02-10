Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением цен blue chips, отыгрывая наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индекс МосБиржи в начале торгов потерял почти 0,3%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3629,33 пункта (-0,26%), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют преимущественно негативную динамику в пределах 1%.

Подешевели акции "Русала" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%, "префы" потеряли в цене также 0,2%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,5%), акции "Яндекса" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), Polymetal (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,2%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 74,74 руб./$1 (без изменений к закрытию предыдущего дня).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций, наблюдаемое в начале торгов 10 февраля, является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. В дальнейшем в ходе торгов аналитики не исключают усиления негативных настроений на рынке. При этом каких-либо новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику вокруг России за последние сутки не поступило.

Американские фондовые индексы выросли в среду, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд. Распродажа на рынке гособлигаций приостановилась, что вызвало снижение доходностей с пиковых значений с 2019 года, достигнутых днем ранее. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,947% годовых по сравнению с 1,964% во вторник. Однако эта смена тенденции на рынке бондов может оказаться временной. В четверг будут опубликованы свежие данные об инфляции. Как ожидается, темпы роста потребительских цен в США в январе могли взлететь до 7,2%, превысив рекордный за 40 лет показатель декабря (7%).

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик прогнозирует три повышения процентных ставок в 2022 году не менее чем на 0,25 процентного пункта с нынешних 0-0,25% годовых. При этом есть вероятность, что подъемов будет четыре, сказал он в интервью CNBC. Бостик в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC).

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют уже смешанную динамику. Так, японский Nikkei 225 растет на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,28%, южнокорейский Kospi - на 0,11%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,53%, гонконгский Hang Seng теряет 0,48%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,2% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 10 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в четверг слегка снижаются после умеренного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,45 за баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $89,62 за баррель, снизившись на 0,04% по отношению к закрытию 9 февраля.