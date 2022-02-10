Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #1 Россия - США 3:9Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 403 218 603+2 440 090

Uber завершил 2021 год с чистым убытком в $496 млн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, в 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $496 млн, или $0,29 на акцию, при выручке в $17,45 млрд.

Эксперты ожидали убыток в размере $1,04 на акцию при выручке $17,13 млрд. Годовой совокупный объем заказов составил $90,42 млрд, оказавшись выше прогноза в $90,19 млрд.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль Uber составила $892 млн, или $0,44 на акцию, по сравнению с убытком в $968 млн, или $0,54 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль включает доналоговые поступления в размере $1,4 млрд от инвестиций в азиатскую Grab, оператора сервиса доставки еды, и в Aurora Technologies, разрабатывающую технологии автономного вождения.

Скорректированная прибыль Uber без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций компании - составила $86 млн по сравнению с убытком в размере $454 млн за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную EBITDA на уровне $67 млн.

Квартальная выручка Uber поднялась на 83%, до $5,778 млрд с $3,165 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $5,35 млрд.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAPC) в минувшем квартале повысилось на 27%, до 118 млн.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 51%, до $25,9 млрд (консенсус-прогноз - $25,6 млрд).

По прогнозу Uber, в текущем квартале скорректированная EBITDA составит $100-130 млн, совокупный объем заказов - $25-26 млрд.

Uber оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber США Grab

Новости

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Рынок акций РФ утром продолжает подъем благодаря геополитике

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов впервые с 17 января

Пандемия коронавируса

В РЖД число заболевших COVID-19 сотрудников вдвое превысило резерв

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });