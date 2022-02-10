Uber завершил 2021 год с чистым убытком в $496 млн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, в 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $496 млн, или $0,29 на акцию, при выручке в $17,45 млрд.

Эксперты ожидали убыток в размере $1,04 на акцию при выручке $17,13 млрд. Годовой совокупный объем заказов составил $90,42 млрд, оказавшись выше прогноза в $90,19 млрд.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль Uber составила $892 млн, или $0,44 на акцию, по сравнению с убытком в $968 млн, или $0,54 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль включает доналоговые поступления в размере $1,4 млрд от инвестиций в азиатскую Grab, оператора сервиса доставки еды, и в Aurora Technologies, разрабатывающую технологии автономного вождения.

Скорректированная прибыль Uber без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций компании - составила $86 млн по сравнению с убытком в размере $454 млн за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную EBITDA на уровне $67 млн.

Квартальная выручка Uber поднялась на 83%, до $5,778 млрд с $3,165 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $5,35 млрд.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAPC) в минувшем квартале повысилось на 27%, до 118 млн.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 51%, до $25,9 млрд (консенсус-прогноз - $25,6 млрд).

По прогнозу Uber, в текущем квартале скорректированная EBITDA составит $100-130 млн, совокупный объем заказов - $25-26 млрд.

Uber оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.