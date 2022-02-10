Бренд ПИК подорожал до $1,2 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость бренда ПИК превысила $1,2 млрд, она выросла на 87%, говорится в сообщении компании.

"ПИК вновь стал самым дорогим брендом отрасли в России и впервые в Европе: за год стоимость бренда по оценке Brand Finance выросла на 87% и достигла $1,25 млрд (89 млрд рублей)", - отмечается в сообщении.

ПИК входит в рейтинг топ-50 российских брендов с 2017 года. По оценке Brand Finance, ПИК является также самым быстрорастущим брендом в отрасли в России и Европе.

Компания с 1994 года реализует жилые проекты с инфраструктурой. ПИК представлен в 14 регионах РФ, а также в нескольких странах мира. С начала деятельности компания построила более 27 млн кв. м жилой недвижимости. С 2007 году торгуется на фондовом рынке.