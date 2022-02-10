Hyundai и Kia отзовут 551 900 машин в США и Канаде после 11 пожаров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Корейские автопроизводители Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. отзывают 551,9 тысячи автомобилей в США и Канаде из-за неисправностей, которые могут привести к возгоранию двигателя, сообщает Dow Jones.

До проверки компании рекомендуют автовладельцам парковаться на открытом воздухе подальше от строений.

Отзыву подлежат 357830 машин Hyundai в США и 67355 в Канаде (модели Tucson 2014-2015 годов выпуска, Santa Fe 2016-2018 годов, Santa Fe Sport 2017-2018 годов и Santa Fe XL 2019 года). Под отзыв автомобилей Kia подпадают 126747 машин моделей Sportage, выпущенных в 2014-2016 годах, и K900, произведенных в 2016-2018 годах.

Отзыв производится из-за дефектов антиблокировочной системы (ABS), которые могут привести к короткому замыканию, влекущему риск возгорания автомобиля не только во время движения, но и стоянки с выключенным двигателем, отмечает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Признаком неисправности может быть горящий индикатор ABS, а также запах горения и дым из двигателя.

Dow Jones со ссылкой на NHTSA сообщает, что из-за неисправностей сгорело уже 11 автомобилей Hyundai и Kia. Пострадавших нет.

Hyundai и Kia уже отзывали автомобили из-за аналогичных проблем в феврале 2020 года, в мае и марте 2021 года, напоминает CBS. По информации телеканала, первый отзыв, связанный с отказами двигателей и возгораниями, был зафиксирован в сентябре 2015 года. Затем, по данным NHTSA, произошло как минимум еще восемь отзывов из-за проблем с двигателями.

NHTSA начало расследование с целью проверить эффективность принятых компаниями мер и в достаточном ли объеме компании отзывали автомобили.

В ноябре 2020 года NHTSA наложило на Hyundai и Kia взыскание в размере $137 млн, эта сумма включает штрафы и обязательные инвестиции в безопасность, напоминает CBS.