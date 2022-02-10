Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Hyundai и Kia отзовут 551 900 машин в США и Канаде после 11 пожаров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Корейские автопроизводители Hyundai Motor Co. Ltd. и Kia Corp. отзывают 551,9 тысячи автомобилей в США и Канаде из-за неисправностей, которые могут привести к возгоранию двигателя, сообщает Dow Jones.

До проверки компании рекомендуют автовладельцам парковаться на открытом воздухе подальше от строений.

Отзыву подлежат 357830 машин Hyundai в США и 67355 в Канаде (модели Tucson 2014-2015 годов выпуска, Santa Fe 2016-2018 годов, Santa Fe Sport 2017-2018 годов и Santa Fe XL 2019 года). Под отзыв автомобилей Kia подпадают 126747 машин моделей Sportage, выпущенных в 2014-2016 годах, и K900, произведенных в 2016-2018 годах.

Отзыв производится из-за дефектов антиблокировочной системы (ABS), которые могут привести к короткому замыканию, влекущему риск возгорания автомобиля не только во время движения, но и стоянки с выключенным двигателем, отмечает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Признаком неисправности может быть горящий индикатор ABS, а также запах горения и дым из двигателя.

Dow Jones со ссылкой на NHTSA сообщает, что из-за неисправностей сгорело уже 11 автомобилей Hyundai и Kia. Пострадавших нет.

Hyundai и Kia уже отзывали автомобили из-за аналогичных проблем в феврале 2020 года, в мае и марте 2021 года, напоминает CBS. По информации телеканала, первый отзыв, связанный с отказами двигателей и возгораниями, был зафиксирован в сентябре 2015 года. Затем, по данным NHTSA, произошло как минимум еще восемь отзывов из-за проблем с двигателями.

NHTSA начало расследование с целью проверить эффективность принятых компаниями мер и в достаточном ли объеме компании отзывали автомобили.

В ноябре 2020 года NHTSA наложило на Hyundai и Kia взыскание в размере $137 млн, эта сумма включает штрафы и обязательные инвестиции в безопасность, напоминает CBS.

NHTSA Hyundai Kia США Канада

Новости

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Киргизия и "РусГидро" урегулировали спор по Верхненарынскому каскаду ГЭС

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году

Ресторанный рынок РФ в 2021 году вырос на 23,5% к 2020 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });