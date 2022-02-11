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Brent подешевела до $91,03 за баррель на данных об инфляции в США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после публикации данных об инфляции в США, спровоцировавших подъем доллара.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $91,03 за баррель, что ниже на $0,38 (0,42%) уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $0,14 (0,15%), до $91,41 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,66 за баррель, что на $0,22 (0,24%) меньше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,22 (0,25%), до $89,88 за баррель.

Инфляция в США в январе ускорилась до рекорда за 40 лет - 7,5% - и спровоцировала рост ожиданий более сильного ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Это, в свою очередь, "отправило доллар выше, что привело падению цен на сырьевые товары", отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Растущая стоимость доллара удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами.

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Между тем определенную поддержку рынку по-прежнему оказывают данные, показавшие неожиданное падение запасов нефти на 4,76 млн баррелей в США на прошлой неделе. При этом объёмы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей.

"Рынок запутался из-за сильных данных о запасах и, в то же время, показателей того, что ФРС, вероятно будет повышать ставки в 2022 году быстрее, чем ожидалось ранее", - написал аналитик United ICAP Скотт Шелтон.

Тем не менее, ситуация на рынке "остается тяжелой и без изменений в прогнозах, цены на нефть продолжат расти", добавил Мойя. В четверг ОПЕК опубликовала обновленную оценку спроса на нефть в 2022 году, в соответствии с которой потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с.

При этом эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, но повысили прогноз на третий и четвертый кварталы на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

нефть

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