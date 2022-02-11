Brent подешевела до $91,03 за баррель на данных об инфляции в США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу утром после публикации данных об инфляции в США, спровоцировавших подъем доллара.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $91,03 за баррель, что ниже на $0,38 (0,42%) уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $0,14 (0,15%), до $91,41 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,66 за баррель, что на $0,22 (0,24%) меньше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,22 (0,25%), до $89,88 за баррель.

Инфляция в США в январе ускорилась до рекорда за 40 лет - 7,5% - и спровоцировала рост ожиданий более сильного ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Это, в свою очередь, "отправило доллар выше, что привело падению цен на сырьевые товары", отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Растущая стоимость доллара удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Между тем определенную поддержку рынку по-прежнему оказывают данные, показавшие неожиданное падение запасов нефти на 4,76 млн баррелей в США на прошлой неделе. При этом объёмы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей.

"Рынок запутался из-за сильных данных о запасах и, в то же время, показателей того, что ФРС, вероятно будет повышать ставки в 2022 году быстрее, чем ожидалось ранее", - написал аналитик United ICAP Скотт Шелтон.

Тем не менее, ситуация на рынке "остается тяжелой и без изменений в прогнозах, цены на нефть продолжат расти", добавил Мойя. В четверг ОПЕК опубликовала обновленную оценку спроса на нефть в 2022 году, в соответствии с которой потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с.

При этом эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, но повысили прогноз на третий и четвертый кварталы на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.