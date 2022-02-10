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Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Польша, обвиняющая "Газпром" в манипулировании европейским рынком путем сокращения поставок топлива, в 2021 году увеличила покупку газа в России до 10,579 млрд куб. м, что является максимальным показателем с 2016 года (тогда было получено 11,070 млрд куб. м).

Рост по отношению к уровню 2020 года составил 9,4%, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В отношении экспорта в Польшу статистика ФТС России и "Газпрома" совпадают.

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При этом импорт СПГ в 2021 году вырос лишь на 2% - до 3,939 млрд куб. м после 3,862 млрд куб. м в 2020 и 3,481 млрд куб. м в 2019 году, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

"На протяжении нескольких лет мы последовательно ограничиваем импорт природного газа из России", - комментировал год назад председатель правления польского газового монополиста PGNiG Павел Маевский. В этом году ему будет сложнее сделать аналогичный комментарий.

Польская PGNiG повторяет, что не намерена продлевать истекающий в 2022 году долгосрочный контракт с "Газпромом" и стремится к сокращению доли российского газа на своем рынке. Тем не менее, в 2021 году после выборки минимального контрактного объема по условию "бери-или-плати" (8,7 млрд куб. м) уже по итогам 10 месяцев, в ноябре и декабре компания продолжила отбор российского газа на высоких уровнях. В декабре 2021 года Польша получила у "Газпрома" 1,022 млрд куб. м газа - это максимальный объем с января 2018-го.

Заменить российский газ PGNiG рассчитывает при помощи СПГ и собственной добычи на шельфе Норвегии. В текущем, 2022 году добыча PGNiG на шельфе Норвегии прогнозируется на уровне 2,6 млрд куб. м, а в 2023 году, когда республика собирается жить без российского газа - 2,4 млрд куб. м, сообщила сама польская компания в обновленном среднесрочном прогнозе добычи в декабре.

ФТС Газпром Польша PGNiG

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