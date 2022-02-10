Рынок акций РФ в четверг превысил 3650 пунктов по индексу МосБиржи за счет нефти

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам благодаря подорожавшей нефти (Brent поднялась к $93 за баррель) и надеждам на деэскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, рост сдерживался ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики об ускорении инфляции в январе, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи превысил 3650 пунктов во главе с расписками TCS Group и бумагами "Русала".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3655,76 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1546,79 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 5,5%.

Доллар просел до 74,45 руб./$1 (-0,29 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+5,5%), акции UC Rusal (+5,3%), "Аэрофлота" (+4,7%), Polymetal (+4,2%), "Яндекса" (+4%), ПАО "Полюс" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,2%), "МТС" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%).

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в январе 2022 года составил $325 млн, сообщила компания. Это на 28% выше результата декабря прошлого года, но на 24% меньше, чем в январе 2021 года, когда компания обладала значительными накопленными запасами алмазного сырья.

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,6%), ВТБ (-1,9%), "Газпрома" (-1,4%), "Роснефти" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Московской биржи (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2021 году выросла на 8,6% по сравнению с 2020 годом, до 26 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 88,5 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза.

Внешнеполитическая ситуация

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что если Евросоюз даст коллективный ответ на российский запрос о трактовке принципа неделимости безопасности, то дальнейшего обсуждения не получится.

Он отметил, что действия стран НАТО в Южной и Восточной Европе, а также заявления, сделанные главой МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров в Москве, похожи на односторонний подход, "который базируется на том, что Запад имеет право требовать от нас каких-то гарантий в ситуации, когда нам никто никаких гарантий не обещает". Также Лавров отметил, что Россия никому не угрожает, угрозы поступают только в ее адрес.

Британская сторона рассчитывает, что заявления России об отсутствии планов напасть на Украину будут подкреплены конкретными действиями, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. "Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, а также военные, развернутые на границе с Украиной, переместили куда-то еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает реальную угрозу", - заявила Трасс.

В четверг в Берлине проходит встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ). Россию на переговорах представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, украинскую делегацию - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Предыдущая встреча советников лидеров Нормандской четверки состоялась 26 января в Париже, тогда стороны договорились продолжать диалог об урегулировании конфликта на Донбассе.

Оценки аналитиков

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, позитивом для российских акций и рубля выступают сокращение геополитического риска, отсутствие покупок валюты со стороны Минфина и ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу. В США индекс потребительских цен превысил ожидания, это увеличивает шансы на жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов отметил подъем акций "Мечела" и "Русала" на фоне роста цен на уголь и алюминий. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов обновила рекордный максимум на фоне активного спроса и ограниченного предложения, в результате чего запасы этого металла упали до критических уровней. Судя по всему, европейские производители сократили выплавку алюминия на фоне растущих цен на энергоносители, тогда как вводимые из-за пандемии коронавируса ограничения привели к снижению производства металла в Китае.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что спрос на рублевые активы поддерживали позитивные геополитические сигналы, в то время как общий фон ухудшился из-за сохраняющегося давления инфляции в мире. Помимо роста индекса потребительских цен в США в январе на 7,5%, стоит отметить решение Еврокомиссии повысить в своем обновленном макропрогнозе на 2022 год оценку инфляции в ЕС с 2,5% до 3,9% из-за сохранения высоких цен на энергоносители.

Картель ОПЕК не стал менять прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году, ожидая его увеличения на 4,2 млн б/с. В пятницу картину дополнит прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Также в пятницу Банк России примет решение по процентной ставке (консенсус ожиданий смещается в сторону ее повышения до 9,5% годовых), будет обнародован отчет ФРС о денежно-кредитной политике, оценка ВВП Великобритании за IV квартал и весь 2021 год.

Индекс МосБиржи в пятницу может формироваться в диапазоне 3570-3690 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, в январе снизились цены на энергоресурсы, замедлился рост цен на сырье и автомобили (товары, которые раньше росли быстрее всего), однако инфляция все шире диффундирует в экономику США, в том числе в сферу услуг. Текущий рост цен на энергоресурсы может внести вклад в инфляцию в США в феврале.

Главным фактором риска являются жесткие условия на рынке труда США, заставляющие компании ускорять рост зарплат. Выход отчета по инфляции, как и ранее публикация отчета по занятости в США за январь, вызвали у рынка ожидания более активной позиции ФРС в отношении темпов повышения процентных ставок и сокращения баланса. Рынок полностью уверен в первом повышении процентной ставки в марте и повышает оценку вероятности ее подъема сразу на 50 б.п. До конца года рынок ожидает ставку 1,6% годовых (более 6 повышений) и продолжение ее повышения до 2% в 2023 году.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), смешанная динамика отмечается в Европе и в США (индексы изменились в пределах 0,1%).

Потребительские цены в США в январе выросли на 7,5% при прогнозах роста на 7,3%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 223 тыс., тогда как эксперты ожидали 230 тыс.

Цены на нефть

Цены на нефть в четверг растут после локальной коррекции на азиатской сессии, поддержку оказывает статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также месячный отчет ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $92,81 за баррель (+1,4% и +0,9% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,23 за баррель (+1,8% и +0,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

Кроме того, объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета картеля. Так, в 2020 году, по оценке аналитиков ОПЕК, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млн б/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с). Эксперты сохранили оценку спроса на I и II кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на III и IV кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

Оценка предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году пересмотрена в сторону понижения на 60 тыс. б/с - до 63,58 млн б/с (прогноз, сделанный месяц назад - 63,65 млн б/с), что на 0,6 млн б/с больше, чем в 2020 году, следует из свежего отчета ОПЕК.

Страны ОПЕК в январе увеличили добычу нефти на 64 тыс. б/с - до 27,98 млн б/с, пишет организация со ссылкой на данные вторичных источников.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+16%), "Мечела" (+10,7% и +2,8% "префы"), "М.Видео" (+5,3%), банка "Санкт-Петербург" (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (+4,4%), расписки Fix Price (+4,3%), акции "КАМАЗа" (+3,8%), "Акрона" (+3,3%).

ПАО "Южный Кузбасс" (+1,3%) (входит в группу "Мечела") досрочно погасило часть долга перед ВТБ. По условиям реструктуризации, проведенной в 2020 году, задолженность по этому кредиту в сумме $341 млн должна была быть погашена по согласованному графику до апреля 2022 года включительно. В начале февраля "Южный Кузбасс" досрочно погасил долг в полном объеме. В результате будет высвобождена часть обеспечения, заложенного в ВТБ.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", высокая долговая нагрузка "Мечела" в последние годы была одной из наиболее острых проблем для компании. Новость о досрочном погашении долгов позитивна для бумаг "Мечела", так как отражает способность компании гасить обязательства опережающими график темпами. Ранее "Мечелу" приходилось не единожды реструктурировать займы. Досрочное гашение стало возможным благодаря улучшению финансовых результатов компании из-за роста цен на сталь и уголь. В начале 2022 года конъюнктура на основных рынках "Мечела" остается благоприятной, долговая нагрузка, вероятно, продолжит снижаться.

EBITDA "ФосАгро" (+2%) в IV квартале выросла на 8% к предыдущему кварталу и в 3,5 раза к аналогичному периоду 2020 года, до 61,5 млрд рублей, сообщила компания. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса" (61,4 млрд рублей). Свободный денежный поток (FCF) за IV квартал составил 22,9 млрд рублей против 2,9 млрд рублей годом ранее (прогноз - 22,5 млрд рублей). В сравнении с III кварталом показатель вырос на 11%. EBITDA "ФосАгро" за весь 2021 год увеличилась в 2,2 раза, до 191,8 млрд рублей. FCF достиг 77,9 млрд рублей, что в 1,8 раза выше показателя за 2020 год.

Просели акции "Ижстали" (-5,7% и -4,5% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3,7%), расписки Qiwi (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 151,37 млрд рублей (из них 44,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,45 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").