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Рубль слегка снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доллар слегка дорожает, евро, напротив, умеренно дешевеет на "Московской бирже" в пятницу утром, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного движения в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,02 - 75,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,15 руб./$1 (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,65 руб./EUR1 (-32 копейки к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,7 копеек к уровню закрытия 10 февраля, до 79,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,85 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,16 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленное движение к доллару и евро на старте торгов под влиянием котировок евро к доллару на рынке Forex. Пара "евро-доллар" на глобальном рынке снижается. Важным событием для нацвалюты в пятницу станет заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. В этот же день ЦБ должен опубликовать обновленный макроэкономический прогноз.

Цены на нефть немного снижаются, но остаются на высоких позициях. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $91,21 за баррель, что на 0,22 % ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $89,75 за баррель, что почти на 0,14% ниже уровня закрытия рынка 10 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI300 поднялся на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,61%, южнокорейский Kospi опустился на 0,28%, гонконгский Hang Seng почти не изменился. Биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,51%.

Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года. Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, подындекс технологических компаний, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, упал на 2,1%.

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