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Россия обнародовала план производства низкоуглеродного водорода до 2025 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - План реализации стратегии низкоуглеродного развития РФ предполагает запуск не менее пяти производств низкоуглеродного водорода к 2025 году, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

Общая годовая производительность этих предприятий должна составить не менее 60 тыс. тонн водорода. Предполагается реализовать проекты по производству "зеленого" и "чистого" водорода - полученного путем электролиза воды и из углеводородного сырья соответственно.

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Разработку технико-экономического обоснования проектов планируется завершить в третьем квартале 2022 года, приступить к строительству - в первом квартале 2023 года.

Также предполагается, что к концу 2024 года в России будет создано по меньшей мере девять опытных и пилотных установок, образцов материалов и катализаторов. С этой целью будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области производства и хранения водорода, его крупнотоннажной транспортировки, а также в части технологий выделения водорода из смеси газов.

Во втором квартале 2030 года также планируется ввести в опытную эксплуатацию один проект по производству аммиака из угля. Разработка ТЭО, как ожидается, будет завершена в конце 2023 года, начало строительства намечено на первый квартал 2025 года.

Предложения о мерах поддержки водородных проектов правительство планирует сформировать уже во втором квартале 2022 года.

План реализации стратегии низкоуглеродного развития предполагает, что к 2030 году Россия будет потреблять 160 тыс. тонн низкоуглеродного водорода, а также занимать 20% рынка международной торговли водородом (в 2024 году - 10% рынка).

Ранее Минпромторг опубликовал атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака. В документе приведен 41 проект в 21 регионе России.

Россия

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