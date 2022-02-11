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Грузия запретила транзит мацуна из Армении в Россию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Грузия запретила транзит через свою территорию из Армении в Россию и другие страны кисломолочного продукта "мацун", заявили "Интерфаксу" в таможенной службе Грузии.

Причина этого разъясняется в сообщении Национального центра интеллектуальной собственности (Грузпатент): "Мацони - грузинское топографическое обозначение, и продукт ассоциируется с Грузией". В Грузпатенте утверждают, что с Ереваном уже уже достигнута договоренность о том, что этот продукт будет экспортироваться под брендом "Армянский горный йогурт".

Грузпатент напоминает, что в Грузии мацони готовят в семьях с незапамятных времен и данный продукт является объектом интеллектуальной собственности Грузии.

В соцсетях представители Армении утверждают, что слово "мацун" в стране употребляется очень давно и имеет армянскую этимологию. Грузины же настаивают на том, что это исконно грузинское слово.

Грузия Армения Грузпатент мацун мацони

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