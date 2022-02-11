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Нефть перешла к росту после отчета Международного энергетического агентства

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в пятницу после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 по московскому времени подорожали на $0,79 (0,86%) - до $92,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,95 (1,06%) - до $90,83 за баррель.

ОПЕК+ в январе исполнила сделку по ограничению добычи на 127%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а государства, не входящие в организацию, - на 23%, подсчитали эксперты МЭА.

Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. б/с нефти по сравнению с планом.

Кроме того, МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки, до 97,4 млн б/с. Теперь эксперты ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Вместе с тем давление на нефтяные котировки оказывает укрепившийся доллар, подскочивший накануне после выхода данных об инфляции в США. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в январе ускорились до рекорда за 40 лет - 7,5% - и спровоцировали ожидания более сильного ужесточения кредитно-денежной политики ФРС.

Растущая стоимость доллара снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют.

МЭА ОПЕК+ Brent WTI

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