Рубль днем вырос к бивалютной корзине на растущей нефти и ужесточении ДКП

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доллар слегка подрастает, евро снижается более значительными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего укрепления в паре с евро, а также с учетом возобновившей рост нефти и очередного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России.

Курс доллара составил 75,07 руб. в 15:00, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,51 руб., подешевев на 46 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,68 копейки - до 79,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,26 копейки, до 74,9867 руб., и уменьшил курс евро на 2,24 копейки, до 85,3574 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ и дорожающей нефти. Несмотря на то, что совет директоров Банка России на заседании в пятницу второй раз подряд принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов - до 9,5%, оно не стало неожиданным для рынка, так как именно его ожидали большинство аналитиков. Ряд экспертов не исключали как более осторожных (на 50-75 б.п.), так и более решительных шагов (125-150 б.п.), но базовым был именно прогноз в 100 б.п.

Шаг в 100 б.п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий - за текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в марте 2021 года.

На предыдущем заседании, в декабре, ЦБ, ускорив на фоне растущего инфляционного давления темп повышения ставки с 75 до 100 б.п., одновременно несколько смягчил сигнал о будущей направленности ДКП: впервые с июля возможность дальнейшего повышения ключевой ставки упоминалась в единственном числе. Новый сигнал ЦБ полностью повторяет декабрьский: "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Одновременно Банк России повысил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. ЦБ теперь ожидает, что инфляция вернется к цели в середине 2023 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 7,3-8,3% до 9,0-11,0%, на 2023 год - с 5,5-6,5% до 7,5-9,0%, на 2024 год сохранил прогноз на уровне 5,0-6,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ.

С учетом того, что с 1 января по 13 февраля 2022 года средняя ключевая ставка равна 8,5%, с 14 февраля до конца 2022 года она прогнозируется в диапазоне 9,1-11,3%, отмечает регулятор.

"Рубль довольно нейтрально реагирует на решение ЦБ, но сама по себе антиинфляционная позиция регулятора - это фактор поддержки для рубля на ближайшие месяцы и кварталы. Поэтому, несмотря на возможность сохранения краткосрочной волатильности (в т.ч. из-за геополитических рисков), пространство для умеренного укрепления рубля (ближе к 72-74 руб./$1) в ближайшие 6-9 месяцев сохраняется", - отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Рубль практически не реагирует на решение ЦБ о повышении ставки, для рынка сейчас куда важнее комментарии регулятора о возобновлении покупок валюты на открытом рынке, которые были приостановлены в январе из-за возросшей волатильности. Если ЦБ сохранит паузу в покупках, это поддержит рубль", - полагает аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

"Повышение рублевой процентной ставки и перевод реальной ставки в положительную область сделает более привлекательными российские активы, в том числе для иностранных инвесторов. Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Для долгового рынка решение ЦБ стало негативным, т.к. возросла неопределенность относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Доходности ОФЗ после решения выросли на 10-20 б.п. вдоль всей кривой", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Цены на нефть перешли к росту в пятницу днем после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени подорожали на 0,91% - до $92,24 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,07% - до $90,84 за баррель.

ОПЕК+ в январе исполнила сделку по ограничению добычи на 127%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 29%, а государства, не входящие в организацию, - на 23%, подсчитали эксперты МЭА.

Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) нефти по сравнению с планом.

Кроме того, МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки, до 97,4 млн б/с. Теперь эксперты ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, как ожидалось в январе.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу в ожидании оглашения решения Банка России по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 23 базисных пункта (б.п.) - до 8,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 31 б.п. - до 9,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 19 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п. - до 10,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 3 б.п. - до 10,43% годовых.