Новые проекты развития атомной энергетики получат около 56 млрд руб. из ФНБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Проекты создания новых объектов атомной энергетики получат около 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще 40 млрд рублей будут выделены из бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Порядка 40 млрд руб. планируется на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики", - сказал премьер, говоря о планах бюджетных инвестиций на трехлетний период. "На эти цели дополнительно предполагается выделить порядка 56 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния. Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", - заявил Мишустин.

Речь идет о финансировании программы "Новая атомная энергетика". По словам вице-премьера Александра Новака, проект уже реализуется и включает в себя строительство АЭС малой мощности, создание технологической платформы безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, а также развитие рынка атомных технологий и создание нового ядерного топлива.

Согласно слайдам презентации, представленным Новаком, горизонт проекта - с 2021 по 2030 год. Он сообщил, что в прошлом году уже начато строительство реактора на быстрых нейтронах и завода по производству топлива нового поколения, закончено обоснование инвестиций малых АЭС. К 2024 году планируется начать сооружение малого атомного реактора РИТМ-200Н, также будет начато сооружение малых энергоблоков "в морском исполнении" для Чукотского АО, будет завершено строительство завода по производству топлива нового поколения, сообщил вице-премьер.

"К 2030 году планируем занять 20% доли мирового рынка атомных электростанций малой мощности и 24% на рынке ядерного топлива", - сказал Новак. Согласно презентации, объем экспорта топлива в денежном выражении к этому году может достичь $2,7 млрд ежегодно. В 2024 году экспорт ожидается в размере $1,4 млрд.

При этом объем малых АЭС в изолированных территориях РФ к 2030 году может составить 350 МВт.