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Набиуллина оставила без комментариев вопрос о новом сроке во главе ЦБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Эльвира Набиуллина, чьи полномочия на посту главы ЦБ РФ истекают в этом году, оставила без комментариев вопрос о новом сроке.

"По поводу себя я не хотела бы сейчас комментировать", - сказала Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров Банка России.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной – до 24 марта.

На фоне приближения этой даты в ЦБ произошла серия кадровых перестановок – самая масштабная за период руководства Набиуллиной.

"Что касается (январских - ИФ) кадровых перестановок в ЦБ, они никак не связаны с моими планами", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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