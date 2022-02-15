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РФ вводит квоту на экспорт зерна в размере 11 млн тонн

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", считают, что она может быть не выбрана.

Согласно приказу Минсельхоза, квота распределена между 206 компаниями. В том числе право на экспорт пшеницы получили 164 компании, ячменя, кукурузы и ржи - 176 компаний. Большинство компаний получили квоты и на пшеницу, и на остальные культуры.

Квота распределялась по историческому принципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие экспортеры зерна. Так, квота торгового дома "РИФ" на экспорт пшеницы составила 1,6 млн тонн (674,7 тыс. тонн - на экспорт ячменя, кукурузы и ржи), компании "Деметра трейдинг" - 950,76 тыс. тонн (399,8 тыс. тонн), "ОЗК трейдинг" - 550,892 тыс. тонн (квоты на ячмень, ржи и кукурузы нет), "Витерра Рус" - 658,1 тыс. тонн (276,8 тыс. тонн).

Квота будет действовать до 30 июня. В ее рамках экспорт зерна будет облагаться "плавающей" пошлиной, за ее пределами - по ставке в размере 50%, но не менее 100 евро за 1 тонну.

Мнение экспертов

Между тем, как отмечают эксперты, квота может быть полностью не выбрана, в том числе из-за того, что ее размер у ряда компаний таков, что лишает экспорт экономического смысла. Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, если квота на экспорт пшеницы "совсем впритирку" к возможностям экспорта, то по квоте на остальное зерно (ячмень, кукуруза, рожь) "есть вероятность недовывоза, есть некоторый переизбыток по сравнению с тем, что может быть реально вывезено".

"Квота распределена в том числе и среди мелких компаний с небольшими объемами, которые суммарно набираются в один большой объем. Но не все из них будут готовы свои объемы вывозить. А мировой рынок пока очень депрессивный", - сказал он.

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Согласно приказу Минсельхоза, некоторые компании получили квоты на экспорт, к примеру, 4,5 тонны ячменя, кукурузы и ржи, а также 2,6 тонны пшеницы. Но самым маленьким показателям стала квота в 611 кг ячменя, кукурузы и ржи, а также 1,5 тонны пшеницы.

"С точки зрения бизнеса, квота не может быть выбрана полностью из-за большого количества слабых компаний, получивших небольшие объемы в рамках единого механизма. Экспорт в таких масштабах лишен экономического смысла, - считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. - Возможно, в следующие сезоны будет нелишним ввести нижнее пороговое значение для квоты - например, в размере минимальной судовой партии".

Вместе с тем он считает, что "с точки зрения государства, не произойдет ничего страшного, если объем квоты не будет полностью выбран". "Квота - инструмент ограничения экспорта, а не целевое задание и уж точно не KPI. Правительство вводило квоту для защиты внутреннего рынка, для этих целей обозначен предельный объем пшеницы и других зерновых культур к вывозу за границы ЕАЭС", - сказал Зернин.

По мнению исполнительного директора компании "ToпФрейм Агро" Евгения Массалитина, шансы полностью выбрать квоту есть.

"Само по себе введение квоты не является защитным механизмом от влияния мировых цен на внутрироссийские, поэтому говорить о том, что квота будет влиять на текущий экспорт, нельзя. Экспортеры будут и далее выполнять экспортные контракты, учитывая "плавающую" пошлину, - сказал он. - А с учетом того, что квота просчитывалась исходя из экспортных возможностей и внутренних потребностей, то факторы, которые могут резко ограничить экспорт и не позволить выбрать квоту, в данный момент не явные".

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Эта мера декларируется как защита от резких колебаний цен на мировом рынке. Первая составляла 7 млн тонн и действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой демпфер").

Нововведением 2022 года является выделение отдельной квоты на пшеницу.

В конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна становится ежегодной и будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз

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