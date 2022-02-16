О проекте "Северный поток 2" знают две трети россиян

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (66%) в той или иной мере изнают о проекте газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют распространенные в среду данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования показывают, что 29% респондентов или около половины опрошенных, знающих о проекте, уверены, что запуск газопровода состоится уже в текущем году. Респондентов, придерживающихся обратного мнения, вдвое меньше - 13%.

Что касается мнений россиян об объемах экспорта российского газа в Европу, то 29% респондентов считают, что их нужно наращивать. Среди аргументов - дополнительные доходы в бюджет и возможность поддержать конструктивные отношения с европейскими странами, нуждающимися в газе, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен 5-6 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.