Норвежская Equinor достигла технического предела добычи газа для Европы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский газовый гигант Equinor работает на полную мощность в плане возможности обеспечить дополнительные поставки газа в Европу в случае прекращения импорта из России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы компании Андерса Опедаля.

Крупнейшая энергетическая компания Норвегии, на долю которой приходится более 20% газа, поставляемого в Европу, нарастила добычу на крупных месторождениях в Северном море, поскольку дефицит предложения в регионе поднял цены на топливо до рекордно высокого уровня, отмечает агентство.

"Мы больше ничего не можем сделать. Норвегия уже работает на полную мощность", - сказал Опедал в интервью Bloomberg TV в среду.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ. В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, а также утверждают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.

Ранее глава Shell Бен ван Берден заявил, что в случае прерывания поставок газа из России в Европу, чего никогда не было, компания придет на помощь и сделает, что сможет, чтобы обеспечить Европу газом – будь то продолжение работы активов компании в Европе наилучшим образом или перенаправление танкеров с СПГ в Европу с других рынков.

Российский газ обеспечивает более трети потребности Европы.