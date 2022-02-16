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Россиянин Игорь Ким продал самый маленький банк Латвии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Латвийский Signet Bank приобрел Expobank у единственного акционера, российского бизнесмена Игоря Кима, подтвердили агентству BNS в Signet.

Сделка будет закрыта после получения разрешения от Комиссии рынка финансов и капитала Латвии и Европейского центрального банка.

Условия и сумму сделки стороны договорились не разглашать.

После завершения сделки банки будут в течение 2022 года объединены под названием под названием Signet Bank. До тех пор Signet Bank и Expobank продолжат работать как отдельные кредитные учреждения, никаких изменений в их работе с клиентами не ожидается.

Signet Bank был основан в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. В 2013 году банк сменил название на Bank M2M Europe, а в 2017 году, когда его акционером стала группа латвийских и международных инвесторов в составе Hansalink, Fin.lv и Signet Acquisition III, стал называться Signet Bank.

В конце 2021 года активы Signet Bank, по предварительным данным, составили 356,769 млн евро, прибыль - 2,942 млн евро.

Единственным владельцем Expobank в 2012 году стал российский предприниматель Игорь Ким. Банк был основан в 1991 году под названием Tirdzniecibas banka, а позже работал под названиями Latvijas tirdzniecibas komercbanka и Latvijas tirdzniecibas banka (LTB Bank). В 2012 году LTB Bank сменил название на Expobank.

Активы Expobank по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 86,117 млн евро, убытки - 1,257 млн евро.

По размеру активов Signet Bank в конце 2020 года занимал 12-е место в Латвии, а Expobank был самым маленьким банком в стране.

Латвия Игорь Ким Signet Bank Expobank ЕЦБ

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