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Болсонару сказал Путину о заинтересованности в небольших ядерных реакторах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бразилия заинтересована в строительстве на ее территории небольших ядерных реакторов, сообщил президент страны Жаир Болсонару по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы заинтересованы в небольших ядерных реакторах", - сказал он.

Путин на это ответил, что госкорпорация "Росатом" готова строить в Бразилии энергоблоки АЭС как в наземном, так и в плавучем исполнении.

"Росатом" экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности и в наземном, и в плавучем исполнении, где у нее накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии", - сказал Путин.

В ноябре 2021 года "Росатом" сообщал, что обсуждал с бразильской стороной перспективы расширения сотрудничества в мирном атоме. В сентябре того же года "Росатом" и компания-оператор АЭС Бразилии Eletronuclear подписали меморандум о взаимопонимании в ходе Генеральной конференции МАГАТЭ.

Документ предусматривает развитие сотрудничества по таким направлениям, как строительство и обслуживание АЭС большой и малой мощности в Бразилии, продление сроков эксплуатации и поставка топлива для действующих АЭС в стране, переработка ядерных материалов, замыкание ядерного топливного цикла и обращение с радиоактивными отходами, реализация совместных проектов в области образования и подготовки кадров, повышение общественной приемлемости атомной энергии и другим.

Бразилия Жаир Болсонару Владимир Путин Росатом Eletronuclear

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