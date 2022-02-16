РФ и Венесуэла рассмотрят возможность возобновления поставок российской пшеницы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла обсуждают возможность возобновления поставок российской пшеницы. Данный вопрос рассматривался на встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.

В настоящее время прорабатываются варианты закупок российского зерна по линии частных компаний Венесуэлы.

Также стороны обсудили возможность взаимных поставок растительной, животной и рыбной продукции на рынки двух стран.