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Brent подешевела до $93,65 на сигнале о прогрессе в переговорах США и Ирана

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг на растущем оптимизме, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

Главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал накануне в твиттере, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

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"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок, - отмечает старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти. - Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в четверг составляет $93,65 за баррель, что на $1,16 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,53 (1,6%) - до $94,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,39 за баррель, что на $1,27 (1,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,59 (1,7%), до $93,66 за баррель.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

Резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей.

нефть

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