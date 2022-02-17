Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции усилили падение в середине торгов четверга на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе.

Курс доллара дернулся вверх приблизительно на 0,7 рубля - с уровня 75,7 руб. до 76,4 руб., а евро вырос на 0,6 рубля - с 86,1 руб. до 86,7 руб.

При этом российские фондовые индексы, снижавшиеся с начала торгов на 1,8-2,2%, после появления тревожных новостей с юго-востока Украины усилили падение до 3,1-4,5%, в частности индекс МосБиржи в моменте опустился с уровня 3580 пунктов до 3532 пункта, а индекс РТС - с 1490 до 1455 пунктов.

Обстрелы территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, зафиксированные в четверг, являются самыми активными за последние месяцы, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. "Обстрелы ведутся более чем по десяти населенным пунктам вдоль всей линии соприкосновения", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в четверг.

"Эта масштабная провокация вооруженных формирований Украины просто растаптывает обязательства Украины по Мерам по устойчивому режиму прекращения огня подписанным в июле 2020 года. И уж тем более, уничтожает украинские заявления о соблюдении режима "тишины", - подчеркнул представитель ЛНР.

Ранее в четверг Мирошник сообщил "Интерфаксу", что народная милиция ЛНР ведет ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, с которых ведутся обстрелы территории ЛНР. "Народная милиция работает по огневым точкам противника", - сказал Мирошник.

В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях передают, что в ходе обстрела со стороны "оккупированных территорий ОРДЛО" один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской.

Как стало известно "Интерфаксу" из источников в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по ул.Деповская 22. Сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей и персонала. По информации медиков, два сотрудника детского сада получили контузию. Сейчас дети и сотрудники находятся в безопасном месте.