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Выручка Nvidia в IV финквартале побила очередной рекорд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp завершил четвертый квартал 2022 финансового года с выручкой, побившей рекорд предыдущего квартала, которая к тому же оказалась выше прогноза рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 30 января, увеличилась чуть более чем вдвое и достигла $3 млрд, или $1,18 в расчете на акцию, по сравнению с $1,46 млрд, или 58 центов на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированная прибыль выросла до $1,32 на акцию с 78 центов.

Выручка подскочила на 53% – до рекордных $7,64 млрд против $5 млрд годом ранее. Показатель побил рекорд предыдущего квартала в $7,1 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,23 на акцию при выручке в $7,42 млрд. Сама компания в ноябре прогнозировала выручку в диапазоне от $7,25 млрд до $7,55 млрд.

Подразделение дата-центров компании увеличило выручку в минувшем квартале на 71% – до $3,26 млрд, выручка игрового бизнеса поднялась на 37% и достигла также $3,42 млрд. В обоих случаях были также побиты рекордные показатели предыдущего квартала. Эксперты оценивали их соответственно в $3,18 млрд и $3,36 млрд.

Однако Nvidia отметила, что проблемы в цепочках поставок и глобальный дефицит полупроводников и производственных мощностей, как ожидается, станут для компании препятствием в текущем году.

Nvidia планирует в первом финквартале получить выручку в районе $7,94-8,26 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $7,31 млрд.

Котировки акций Nvidia снизились на 2,7% на дополнительных торгах. Капитализация компании за последние 12 месяцев увеличилась на 73% (до $662,38 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14%.

Nvidia

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