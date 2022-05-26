Выручка Nvidia в I финквартале стала рекордной при сокращении чистой прибыли на 15%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp зафиксировал рекордную выручку в первом финансовом квартале, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 15%.

Прогноз выручки Nvidia на второй финквартал не оправдал ожиданий рынка. По оценкам компании, сокращение операций в России и локдауны в Китае будут стоить ей порядка $500 млн недополученной выручки.

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 мая, составила $1,62 млрд, или $0,64 на акцию, по сравнению с $1,91 млрд, или $0,76 на акцию, за первый квартал предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,36 на акцию с $0,91 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,3 на акцию.

Квартальная выручка Nvidia подскочила на 46%, до $8,29 млрд с $8,66 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $8,12 млрд.

Выручка в игровом сегменте увеличилась на 31%, до $3,62 млрд, в сегменте дата-центров - взлетела на 83%, до $3,75 млрд. Оба показателя были рекордными.

Согласно прогнозу Nvidia, ее выручка в текущем квартале составит $8,1 млрд плюс или минус 2%. Аналитики в среднем ожидают, что этот показатель составит $8,4 млрд.

Компания во втором финквартале недополучит порядка $400 млн выручки в игровом сегменте из-за сокращения операций в РФ и падения продаж в Китае, заявила главный исполнительный директор Nvidia Колетт Кресс. В сегменте дата-центров потерянная выручка из-за ухода из России составит $100 млн, отметила она.

Nvidia объявила о прекращении продажи своей продукции в России в начале марта.

Акции компании подешевели на 6,8% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 42%.