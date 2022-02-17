Поиск
Конькобежный спорт11:30Женщины. ФиналПодробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Права на знак "Московский провансаль майонез" остались за комбинатом из Екатеринбурга

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду, 16 февраля, отклонил заявление ООО "Ногинский пищевой комбинат" (Московская обл.) к АО "Жировой комбинат" (Екатеринбург) о досрочном прекращении охраны изобразительного товарного знака "Московский провансаль майонез" (№329687) вследствие неиспользования.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак был зарегистрирован 17 июля 2007 года на имя Московского жирового комбината в отношении товаров 30-го (майонез) класса МКТУ. При этом слово "майонез" не является предметом самостоятельной правовой охраны. В результате ряда переуступок правообладателем стал ответчик. Срок регистрации продлен до 11 октября 2026 года.

СИП 26 января отклонил иск Ногинского комбината к комбинату из Екатеринбурга о досрочном прекращении охраны товарного знака майонеза "Московский провансаль" (№591865). Этот знак был зарегистрирован 21 октября 2016 года до 16 октября 2025 года на АО "Жировой комбинат" (Саратов) в отношении 30-го (майонез) класса МКТУ. В результате ряда уступок прав в мае 2021 года правообладателем всех знаков стал комбинат из Екатеринбурга.

2 февраля СИП отклонил иски ООО "Ногинский пищевой комбинат" к АО "Жировой комбинат" о досрочном прекращении охраны товарных знаков маргарина "Жар печка" (№538310) и майонеза "Московский провансаль. Тот самый вкус" (№417174).

Знак "Жар печка" был зарегистрирован в марте 2015 года до сентября 2023 года по 29-му (маргарин) классу МКТУ, знак майонеза "Московский провансаль. Тот самый вкус" - в августе 2010 года до апреля 2029 года по 30-му (майонез) классу МКТУ.

15 февраля СИП отклонил заявление ООО "Ногинский пищевой комбинат" о досрочном прекращении охраны изобразительного товарного знака "Московский провансаль. Классический вкус. 67%" (№304434) за АО "Жировой комбинат" из Екатеринбурга вследствие его неиспользования.

По данным сайта Роспатента, товарный знак был зарегистрирован в апреле 2006 года на ОАО "Московский жировой комбинат" по 30-му (майонез) классу МКТУ. Позднее срок охраны знака был продлен до марта 2025 года.

В мае 2021 года правообладателем стал ответчик.

Ногинский комбинат, по данным сайта компании, производит майонезы и джемы "Марианна", а также майонезы и соусы "Оскар".

Жировой комбинат из Екатеринбурга работает под торговой маркой ЕЖК. Комбинат занимается производством и реализацией майонеза, маргариновой продукции.

Ногинский пищевой комбинат Московская область Московский провансаль майонез Жировой комбинат Екатеринбург

Новости

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Brent подешевела до $93,65 на сигнале о прогрессе в переговорах США и Ирана

В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });