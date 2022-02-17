Права на знак "Московский провансаль майонез" остались за комбинатом из Екатеринбурга

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду, 16 февраля, отклонил заявление ООО "Ногинский пищевой комбинат" (Московская обл.) к АО "Жировой комбинат" (Екатеринбург) о досрочном прекращении охраны изобразительного товарного знака "Московский провансаль майонез" (№329687) вследствие неиспользования.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, знак был зарегистрирован 17 июля 2007 года на имя Московского жирового комбината в отношении товаров 30-го (майонез) класса МКТУ. При этом слово "майонез" не является предметом самостоятельной правовой охраны. В результате ряда переуступок правообладателем стал ответчик. Срок регистрации продлен до 11 октября 2026 года.

СИП 26 января отклонил иск Ногинского комбината к комбинату из Екатеринбурга о досрочном прекращении охраны товарного знака майонеза "Московский провансаль" (№591865). Этот знак был зарегистрирован 21 октября 2016 года до 16 октября 2025 года на АО "Жировой комбинат" (Саратов) в отношении 30-го (майонез) класса МКТУ. В результате ряда уступок прав в мае 2021 года правообладателем всех знаков стал комбинат из Екатеринбурга.

2 февраля СИП отклонил иски ООО "Ногинский пищевой комбинат" к АО "Жировой комбинат" о досрочном прекращении охраны товарных знаков маргарина "Жар печка" (№538310) и майонеза "Московский провансаль. Тот самый вкус" (№417174).

Знак "Жар печка" был зарегистрирован в марте 2015 года до сентября 2023 года по 29-му (маргарин) классу МКТУ, знак майонеза "Московский провансаль. Тот самый вкус" - в августе 2010 года до апреля 2029 года по 30-му (майонез) классу МКТУ.

15 февраля СИП отклонил заявление ООО "Ногинский пищевой комбинат" о досрочном прекращении охраны изобразительного товарного знака "Московский провансаль. Классический вкус. 67%" (№304434) за АО "Жировой комбинат" из Екатеринбурга вследствие его неиспользования.

По данным сайта Роспатента, товарный знак был зарегистрирован в апреле 2006 года на ОАО "Московский жировой комбинат" по 30-му (майонез) классу МКТУ. Позднее срок охраны знака был продлен до марта 2025 года.

В мае 2021 года правообладателем стал ответчик.

Ногинский комбинат, по данным сайта компании, производит майонезы и джемы "Марианна", а также майонезы и соусы "Оскар".

Жировой комбинат из Екатеринбурга работает под торговой маркой ЕЖК. Комбинат занимается производством и реализацией майонеза, маргариновой продукции.