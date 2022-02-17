Американские НПЗ начали искать альтернативы поставкам российской нефти

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые нефтеперерабатывающие заводы США начали искать альтернативы поставкам российской нефти на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По крайней мере два крупных НПЗ на побережье Мексиканского залива стремятся диверсифицировать поставки нефти, необходимой для производства бензина и дизеля, отметили источники, пожелавшие остаться анонимными. Один из заводов также ищет поставщиков лигроина, который используется при смешивании бензина, в Европе и Латинской Америке, добавили информаторы.

Еще два НПЗ в Техасе пытаются договориться о поставках нефти из Мексики и Бразилии. Бразилия, которая обычно поставляет нефть в Сингапур или страны Европы, отправила один танкер в США в прошлом месяце и, как ожидается, отправит еще один в следующем месяце, согласно данным Bloomberg.

Из-за универсальных характеристик российского топлива, в частности топочного мазута 100, американские НПЗ предпочитают именно поставки из России, а не из из Мексики. Мазут 100 может использоваться как в дистилляционных установках для нефти, так и в установках для коксования, тогда как мексиканское топливо пригодно только для коксовых печей.

Крупнейшими импортерами российской нефти в США являются Valero Energy Corp, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., отмечает Bloomberg.

Предпринимаемые меры подчеркивают растущее беспокойство нефтяной промышленности из-за ситуации вокруг Украины после того, как администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия может напасть на эту страну. Кремль неоднократно отрицал и продолжает отрицать все заявления Запада о намерениях Москвы начать вооруженный конфликт.

Между тем США во многом зависят от импорта нефти, в том числе из России, несмотря на то, что страна является одним из крупнейших нефтепроизводителей в мире. Байден заявлял, что Вашингтон готов ответить на агрессию России, введя "сокрушительные экономические санкции".

"Любые ограничения на поставки (нефти - ИФ) из России вызовут проблемы на стороне покупателя, поскольку Россия может с легкостью перенаправить топливо в Китай или Индию, - отметил главный экономист Vortexa Ltd. Дэвид Веч. - Это также поставит США в затруднённое положение из-за влияния на цены на бензин".

При этом проблемы с поставками российской нефти возникают в то время, когда цены на бензин в США уже находятся на максимумах за почти восемь лет. Этот фактор усиливает давление на администрацию Байдена с тем, чтобы она вмешалась и предприняла меры для снижения цен.