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Путин призвал ЦБ и правительство координировать борьбу с инфляцией

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в настоящее время заметно превышает установленные цели, правительству и ЦБ важно координировать деятельность для борьбы с ней, соблюдая нормы закона о независимости Банка России, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"На что нужно обратить, на мой взгляд, особое внимание – серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, и это заметно выше установленного ориентира (цели ЦБ в 4% - ИФ). Но надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дело обстоит ненамного лучше. Для сравнения: в январе текущего года инфляция в США составила 7,5%, это гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне – 5,1% в годовом выражении. Для этих стран это серьезный вызов", - сказал президент.

"Необходимо, тем не менее, принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики. Важно скоординировать усилия ЦБ и правительства - конечно, при полном сохранении и уважении закона о Центральном банке. С учетом влияния на деловую и инвестиционную активность нацелить такую совместную работу на устранение внутренних и внешних факторов инфляции", - заявил Путин.

ЦБ РФ Владимир Путин

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