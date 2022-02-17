"Газпром нефть" в 2022 г. привлечет "зеленое" финансирование для проектов в переработке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" намерена в 2022 году привлечь "зеленое" финансирование, заявил член правления компании, заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телеконференции.

"Реализуются проекты в области сокращения выбросов, и другие проекты в области ESG. Кроме того, также хотел бы отметить, что в этом году мы реализуем проект по привлечению "зеленого финансирования", финансирования наших экологических проектов в области переработки", - сказал он.

В презентации отмечается, что в 2021 г. "Газпром нефть" привлекла первое "зеленое финансирование": кредиты на 30 млрд рублей направлены на реализацию экологических проектов Омского нефтеперерабатывающего завода.