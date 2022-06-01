Госфонд предложит субсидировать затраты на внедрение IT-продуктов РФ за рубежом

Также идет работа над созданием института цифровых атташе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) планирует предложить субсидирование затрат российских IT-компаний на внедрение их продуктов за рубежом, сообщил на конференции директор департамента стратегического развития и проектной деятельности фонда Максим Киселев.

"У нас в разработке есть новый механизм. Мы разрабатываем новый продукт, это будет субсидия, либо возмещение затрат по внедрению наших российских IT-решений на зарубежных предприятиях, - сказал он. - Фактически данная мера будет представлять из себя некую скидку, которую российский поставщик сможет предоставить покупателю. Соответствующую разницу мы компенсируем".

Условием предоставления субсидии, как планируется, станет создание шоурума на базе заказчика для демонстрации преимуществ российского решения.

"Это будет шоурум, куда и мы, и цифровые атташе будем приводить дополнительных заказчиков, и в этом будет некая маркетинговая составляющая", - отметил представитель РФРИТ.

Фонд совместно с Минцифры и Минпромторгом работают над созданием института цифровых атташе и уже отобрали 17 пилотных стран, где такие атташе появятся. Это, в первую очередь, Китай, Индия, страны ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

"В ближайшее время с Минцифры и Минпромторгом будут приняты итоговые решения и, собственно, самих цифровых атташе мы сможем представить отрасли. Их KPI будет зависеть от удовлетворенности IT-компаний, от продаж, количества заключенных контрактах при содействии цифровых атташе", - сказал Киселев.

РФРИТ - оператор государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Фонд входит в группу "ВЭБ.РФ", деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.