Данные Росстата по росту ВВП РФ в 2021 г. оказались выше оценки Минэкономразвития

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,7%. Такую первую оценку опубликовал в пятницу Росстат. Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,6% по сравнению с 2020 годом.

Как сообщалось, в 2020 году экономика РФ упала на 2,7%, в 2019 году она выросла на 2,2%, в 2018 году рост составлял 2,8%, в 2017 году – 1,8%, в 2016 году – 0,2%.

Таким образом, по сравнению с "доковидным" 2019 годом ВВП РФ в 2021 году вырос на 1,9%.

Рост ВВП РФ в 2021 году оказался выше, чем ожидали ЦБ (4,0-4,5%), Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 4,2%, а последняя оценка в феврале равнялась 4,6%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост на 4,4%.

Росстат пока не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Поквартальная динамика обычно публикуется в конце марте - начале апреля, в том числе будут уточнены данные за I-III кварталы.

Ранее Росстат сообщал, что рост ВВП РФ в III квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после роста на 10,5% во II квартале и снижения на 0,7% в I квартале, а за 9 месяцев 2021 года оценивал рост экономики в 4,6%. Из этих данных следует, что в IV квартале 2021 года рост ВВП мог ускориться примерно до 4,8-4,9%.

Объем ВВП России за 2021 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 130 трлн 795,3 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г. по отношению к ценам 2020 г. составил 116,4%.

Согласно данным Росстата, в 2021 году производство возросло практически по всех отраслях экономики. По сравнению с 2020 годом наибольший рост добавленной стоимости показали: гостиницы и рестораны (24,1%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (13,8%); финансовая и страховая деятельность (9,2%); оптовая и розничная торговля (8,1%); информация и связь (8,1%); транспортировка и хранение (7,8%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (6,1%); строительство (5,8%); обрабатывающие производства (4,6%); добыча полезных ископаемых (4,2%).

"Рост индекса-дефлятора ВВП (на 16,4%) обусловлен ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности: увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах в 1,5 раза (на 57,1%), обрабатывающих производствах - на четверть (на 25,5%)", - говорится в комментарии Росстата.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2021 года составила 67,9% (71,2% в 2020 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 49,7% (50,7%), расходов госуправления - 17,8% (20,1%).

Доля в ВВП валового накопления снизилась в 2021 году до 22,5% с 23,6% в 2020 году, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 20,0% с 21,6%, изменение запасов материальных оборотных средств составило 2,5% против 2,0% в 2020 году.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) увеличилась в 2021 году до 9,6% с 5,2% в 2020 году.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на уровне 3,0% в 2022-2024 годах.

Банк России 11 февраля сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,0-3,0%, но понизил прогноз роста в 2023 году до 1,5-2,5% (с 2,0-3,0%), на 2024 год оставил неизменным интервал в 2,0-3,0%.

Таким образом, прогноз правительства по росту ВВП на 2023 год (3,0%) теперь не попадает в интервальный прогноз ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по росту ВВП РФ в 2022 году равняется 2,5%, в 2023 году – 2,2%.