Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль заметно слабеет к бивалютной корзине вслед за нефтью и с учетом пессимизма на мировых рынках капитала, а также из-за сохраняющихся геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,45-77,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,55 руб. (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,1 руб. (+55 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 38,5 коп. к уровню закрытия 18 февраля, до 82,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,79 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,95 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов в понедельник связано с негативной динамикой на мировых рынках капитала. Разница темпов снижения рубля к доллару и евро обусловлена ростом пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

Нацвалюта остается под влиянием геополитических рисков. Америка продолжает муссирование темы о возможном вооруженном конфликте между Россией и Украиной. В США и НАТО полагают, что продолжение российско-белорусских учений свидетельствует о планах Москвы напасть на Украину. Кризис в украинском вопросе усилился из-за обострения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, которое началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за сложившейся обстановки в регионе.

Позитивными сигналами стали заявления о ближайшей встрече глав России и США. Президент Америки Джо Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились, сообщает Елисейский дворец.

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $93,39 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $90,9 за баррель, что на 0,19% ниже закрытия рынка 18 февраля.

Что касается фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то в понедельник утром преобладает выраженная негативная динамика: китайский CSI 300 снизился на 0,63%, японский Nikkei 225 опустился на 0,79%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,40%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу и снизились по итогам второй недели подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,9%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq Composite - 1,8%. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг. Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.