Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии в понедельник сохранил негативный импульс минувшей пятницы из-за геополитической напряженности вокруг Украины, а также снижения внешних фондовых площадок и нефти (апрельская Brent торгуется вблизи $93 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,4%, однако динамика blue chips смешанная.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3378,29 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,9%.

Доллар США подрос до 77,51 руб./$1 (+0,21 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,5%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), Polymetal (-0,1%).

Выросли расписки Ozon (+4,9%), акции Сбербанка (+1,5% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Яндекса" (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они в частности договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

Тем временем, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что возле украинской границы нет сформированных ударных групп российских военных. "По состоянию на сейчас ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте (...) не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно", - заявил министр в эфире ТСН вечером в воскресенье.

Также он отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и все направления, в том числе границу с Белоруссией, а нападение со стороны непризнанной республики Приднестровья считает "несерьезным сценарием".

Посол России в США Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковывать Украину. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, написал Антонов на странице российского посольства в США в соцсети Facebook, комментируя вопросы, прозвучавшие от ведущей во время его интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, "большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся". "Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - подчеркнул Антонов.

Ранее корреспондент CBS Дэвид Мартин, освещающий на телеканале проблемы национальной безопасности США, со ссылкой на американскую разведку сообщил, что российское командование якобы уже получило приказ приступить ко вторжению на Украину.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых рынках капитала с конца прошлой недели сохраняются антирисковые настроения. Поводом для пессимизма выступает обострение напряженности вокруг украинского кризиса. Непризнанные республики ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей на территорию России из-за усиливающихся обстрелов населенных пунктов со стороны украинских войск. С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи протестировал нижнюю границу локального восходящего канала. В случае ее пробития снижение продолжится с целью в районе 3160 пунктов.

Запад продолжает обвинять Россию в подготовке агрессии против Украины, при этом сообщения о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров могут вновь встретиться на текущей неделе, не сильно успокаивают инвесторов. Помимо этого, над рынками по-прежнему довлеет перспектива более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения монетарной политики в США. Как показал опубликованный на минувшей неделе протокол январского заседания ФРС, чиновники американского ЦБ готовы рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами, если инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Нефтяной рынок в понедельник снижается на фоне перспектив увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в понедельник составила $93,31 за баррель (-0,3% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,9 за баррель (-0,2% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.