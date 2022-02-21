Shell прогнозирует выход США на первое место в мире по производству СПГ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году на мировом рынке сниженного природного газа США должны занять первое место по производству СПГ вместо Австралии, говорится в ежегодном прогнозе концерна Shell.

В 2021 году Китай стал крупнейшим в мире потребителей СПГ, обойдя Японию. Мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) в 2021 году выросла на 6% (21 млн т) - до 380 млн тонн. Рост обусловлен преодолением многими странами экономических последствий пандемии коронавируса, отмечают авторы доклада. Прошедший год был отмечен ростом экспорта СПГ, несмотря на ряд незапланированных остановок производственных мощностей, повлиявших на возможности поставки СПГ.

"Рост спроса на СПГ и ограничения в области предложения привели к сохранению в течение всего года волатильности цен на природный газ и СПГ. В октябре 2021 года цены достигли рекордно высокой отметки в связи с тем, что Европа, где запасы газа упали до исторически низкого уровня, пыталась обеспечить поставки СПГ для удовлетворения зимнего спроса на газ. Эта волатильность подчёркивает необходимость более стратегического подхода к обеспечению бесперебойных и гибких поставок газа во избежание резких скачков цен в будущем. В середине текущего десятилетия ожидается разрыв между спросом на СПГ и его предложением, что ставит вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для увеличения предложения и удовлетворения растущего спроса на СПГ, особенно в странах Азии", - предупреждает Shell.

США лидировали в увеличении поставок СПГ, показав годовой прирост в 24 млн тонн; в 2022 году Штаты станут самым крупным экспортером СПГ в мире, считают аналитики Shell. Ранее консалтинговая компания Kpler подсчитала, что в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ была Австралия (80,23 млн тонн), она обошла Катар (77,83 млн тонн).

КНР и Южная Корея показали самый большой рост спроса на СПГ в 2021 году. Китай нарастил свой импорт на 12 млн тонн (17,5%) - до 79 млн тонн, обойдя Японию и став самым крупным импортером в мире.

В 2021 году с покупателями в КНР были заключены долгосрочные контракты на поставку более 20 млн тонн СПГ в год. "Это свидетельство того, что СПГ продолжает играть важную роль в переводе ключевых секторов промышленности Китая с угля на газ и достижении цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году", - отмечают авторы публикации.

Концерн Shell в очередной раз подтвердил свой долгосрочный прогноз развития рынка СПГ: "Ожидается, что глобальный спрос на СПГ к 2040 году перейдет отметку в 700 миллионов тонн, показав 90%-ный рост по сравнению с уровнем 2021 года. Страны Азии обеспечат большую часть этого спроса; это объясняется снижением собственной добычи газа и экономическим ростом в регионе, а также заменой других, менее экологичных энергоносителей на СПГ для улучшения качества воздуха и достижения поставленных целей по сокращению выбросов углерода".

Эксперты Shell отмечают, что СПГ призван сыграть ключевую роль как в дальнейшем продвижении использования возобновляемой энергии, так и в качестве резервного энергоносителя в случае перебоев с поставками иных видов энергоресурсов. Так, в 2021 году Бразилия в три раза увеличила объем закупок СПГ - до более 7 миллионов тонн - в связи с тем, что сильная засуха привела к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.