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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Shell спрогнозировала для СПГ-рынка два года волатильности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на сжиженный природный газ в мире в 2022 году вырос на 16 млн т (4,2%) по сравнению с 2021 годом - до 397 млн т, говорится в ежегодном обзоре рынка одного из его мировых лидеров - британско-нидерландской Shell.

"Согласно отраслевым прогнозам, к 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более 700 млн тонн в год", - говорится в новом отчете. Год назад Shell отмечала, что "ожидается, что мировой спрос на СПГ превысит 700 млн т к 2040 году".

Чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020-х годов, необходимы дополнительные инвестиции в проекты по сжижению газа, подчеркивает Shell.

"Война на Украине оказала далеко идущее влияние на энергетическую безопасность во всем мире и вызвала структурные сдвиги на рынке, которые, вероятно, повлияют на мировую индустрию СПГ в долгосрочной перспективе", - заявил через- пресс-службу исполнительный вице-президент Shell по маркетингу энергетических ресурсов Стив Хилл.

"Это также подчеркнуло необходимость более стратегического подхода - посредством долгосрочных контрактов для обеспечения надежных поставок, чтобы избежать скачков цен", - подчеркнул он.

Shell Европа Стив Хилл
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