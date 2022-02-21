Бывший топ-менеджер Совкомбанка создаст финтех-стартап на базе лицензии Витабанка

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший зампред правления Совкомбанка Кирилл Соколов приобретает контрольный пакет акций Витабанка для создания на его лицензии различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, кредитная организация станет одним из инвесторов нового проекта. Совкомбанк получит в нем крупный, но не контрольный пакет акций.

Курировать процесс перехода части продуктов Best2pay на собственную банковскую лицензию будет основатель этой компании Кирилл Радченко.

Основным акционером Витабанка, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, с долей 93,6% на конец января 2022 года являлся "Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени Кирова" Александра Аладушкина. Еще 1,6% банка принадлежало компании "Концепт финанс" Натальи Волошко, 4,8% – миноритариям, следует из материалов кредитной организации.

Ранее сообщалось, что группа Совкомбанка в октябре 2021 года купила 100% ООО "Бест2Пей" (платформа Best2pay) почти за $45 млн (3,2 млрд рублей по курсу на дату покупки).

Best2pay является открытой финансовой платформой в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label (использование одной компанией под своим брендом услуг и продуктов, произведенных другой компанией).

"Такую идею я вынашивал давно, так как отчетливо понимал, что в универсальном банке проекты для других организаций сталкиваются с конкуренцией за ресурсы и другими конфликтами интересов. Мы нашли с акционерами Совкомбанка идеальную формулу партнерства. С одной стороны Совкомбанк сохранит за собой крупную долю, но новый банк будет полностью независим, поскольку правильный финансовый инфраструктурный проект, который мы создаем, не должен контролироваться одним, пусть даже крупным партнером. Наоборот, в планах привлечение в капитал других игроков, в том числе и прямых конкурентов самого Совкомбанка", - отметил Кирилл Соколов, слова которого приводятся в сообщении Совкомбанка.

"Еще во время покупки Best2pay Кирилл Соколов предупредил нас, что хочет начать свой новый проект уже в качестве мажоритарного акционера. Мы договорились, что поможем консолидировать компанию Best2pay, а Кирилл завершит сложнейший проект по приобретению и интеграции банка "Восточный", - добавил совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Для меня и команды – это следующий этап в реализации стратегии развития нашего бизнеса. Мы по-прежнему будем представлять услуги аутсорсинга, как для многочисленных финтех-стартапов, так и для действующих банков и финансовых организаций, работая через несколько независимых банков-партнеров", - заявил Кирилл Радченко.

Соколов в апреле 2021 года возглавил банк "Восточный", на этом посту он занимался его интеграцией в Совкомбанк. До этого он занимал пост зампреда правления Совкомбанка.

Витабанк – региональная кредитная организация с базовой лицензией, специализирующаяся на предоставлении банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Банк также оказывает услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию на рынке ценных бумаг.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Витабанк - 281-е место в этом рэнкинге.