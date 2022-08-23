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Новый инвестор одного из старейших банков России проведет squeeze out

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Новый инвестор одного из старейших российских банков - Витабанков - станет его единственным владельцем, проведя squeeze out и выкупив акции миноритариев.

Витабанк был основан еще в СССР, в 1990 году ленинградскими органами власти и местными предприятиями пищепрома.

К началу 2000-х годов основным владельцем банка стал Петербургский мельничный комбинат бизнесмена Александра Аладушкина.

В феврале 2022 года контроль в банке, уже не игравшем заметной роли даже на региональном рынке (Витабанк по итогам 2021 года занимал 281-е место в рэнкинге "Интерфакс-100"), приобрел бывший зампред Совкомбанка Кирилл Соколов. Целью покупки было создание на лицензии Витабанка различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку. Сам Совкомбанк получил 31% Витабанка, Соколов - 54%.

Однако спустя всего два дня после объявления о новой структуре акционеров Витабанка, 24 февраля, Совкомбанк и его "дочки" (включая Best2pay) попали под санкции США. На следующий день Совкомбанк вышел из капитала Витабанка. Его пакет достался Соколову, который стал владельцем 85% акций. Однако уже в марте эта доля перешла другому бывшему топ-менеджеру Совкомбанка, Олегу Ярмушевичу.

Спустя два месяца он выставил оферту на приобретение акций кредитной организации у миноритариев, которые на тот момент владели 15% голосующих и 65,2% "префов" (или около 15,2% уставного капитала Витабанка). Цена составила 7,51 рубля за обыкновенную и привилегированную акции, если бы все бумаги были предъявлены к оферте, расходы Ярмушевича на выкуп составили бы примерно 40 млн рублей. По итогам оферты его доля в капитале Витабанка составила около 95,3%, что дало инвестору право объявить принудительный выкуп остальных акций.

Как следует из материалов Банка России, требование о выкупе акций Витабанка Ярмушевич направил: регулятор сообщил, что признал это требование несоответствующим законодательству. В связи с этим ЦБ направил Ярмушевичу предписание, оно датировано 23 августа, сказано в материалах.

Петербуг Ленинград Витабанк Александр Аладушкин Кирилл Соколов Совкомбанк Олег Ярмушевич
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