ВТБ в 2021 году заработал более 327 млрд руб. по МСФО, выполнив цель по прибыли

Госбанк не стал давать финансовые прогнозы на 2022 год из-за волатильности на рынках

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в четвертом квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20%, но перевыполнил цель по прибыли на весь год, заработав 327,4 млрд рублей при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка.

Традиционно ВТБ публиковал отчетность в привычное для рынка время (как правило, в 10:00 мск), нетипичное "ночное" раскрытие произошло на фоне потока политических новостей, чреватых для России усилением санкционного давления.

Чистая прибыль ВТБ за четвертый квартал составила 69,8 млрд рублей (в 4,3 раза больше результата за годом ранее и на 20% ниже прибыли в третьем квартале), что лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего 67,5 млрд рублей за квартал.

"327 млрд рублей полностью вписываются в наш годовой таргет, даже если вычесть оттуда 26,8 млрд заработка на сделке с акциями "Магнита", все равно это будет больше 300 млрд рублей, которые таргетировали", - прокомментировал отчетность финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Рентабельность капитала ВТБ по итогам 2021 года составила 16,5% против 4,4% годом ранее, когда банк заработал 75,3 млрд рублей.

Чистые процентные доходы банка в четвертом квартале составили 170,6 млрд рублей, показав прирост на 18,3%. Чистые комиссионные доходы, наоборот, снизились на 14%, до 35 млрд рублей.

Чистая процентная маржа ВТБ по итогам 2021 года составила 3,8%, оставшись на уровне прошлого года. Стоимость риска снизилась до 0,7% с 1,9% по итогам 2020 года.

Отчисления в резервы сократились в четвертом квартале на 41,2%, составив 37,6 млрд рублей. В целом расходы на резервы за прошлый год снизились на 54%, до 116 млрд рублей.

Доля кредитов с просрочкой 90 дней и более (NPL) в кредитном портфеле ВТБ снизилась до 4% с 5,7% в 2020 году.

Административно-управленческие расходы группы в четвертом квартале выросли на 32%, составив 102,9 млрд рублей. Показатель CIR (отношение расходов к доходам) в четвертом квартале повысился до 47,8% с 34,8% в третьем квартале из-за возросших расходов на цифровую трансформацию.

В целом за прошлый год административно-управленческие расходы составили 308,8 млрд рублей, увеличившись на 14%.

При этом госбанк не стал давать финансовые прогнозы на 2022 год из-за волатильности на рынках, раскроет их после стабилизации ситуации.

"Сейчас ситуация на рынке очень волатильна, поэтому мы воздерживаемся от финансовых прогнозов на 2022 год. Мы планируем рассказать рынку об ожиданиях и планах на 2022 год после того, как рыночная ситуация стабилизируется", - объяснил Пьянов.

ВТБ в своей трехлетней стратегии закладывал чистую прибыль на 2022 год в размере 310 млрд рублей.

Комментируя планы по дивидендам за 2021 год, Пьянов указал, что решение о размере выплат будут принимать наблюдательный совет и собрание акционеров банка в установленные законом сроки и в соответствии с существующими корпоративными процедурами.

"На данный момент каких-либо решений в отношении дивидендов нет", - заявил он.

Ожидалось, что ВТБ может выплатить на обыкновенные акции дивиденды в размере 50% чистой прибыли за прошлый год. При этом менеджмент ВТБ допускал использование разных коэффициентов дивидендных выплат, когда дивиденды на обыкновенные акции будут установлены на уровне 50% от чистой прибыли, а на привилегированные - меньше. Банк планировал выплатить дивиденды двумя равными траншами - в третьем и четвертом кварталах 2022 года, чтобы снизить давление на достаточность капитала.