Акции "Русала" упали почти на 20% на Гонконгской бирже

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Русала" падают во вторник на Гонконгской бирже на 19% на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Кризис увеличивает риски для "Русала", который является крупнейшим производителем алюминия вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%, так как рост напряженности или эскалация могут нарушить торговые потоки или спровоцировать новые санкции против российских компаний, пишет агентство Bloomberg.

Для "Русала" это падение стало самым большим с апреля 2018 года, когда компания была включена в санкционный список (SDN list) в ответ на то, что Минфин США обозначил как "злонамеренную деятельность России по всему миру". Санкции были сняты в начале 2019 года, во многом из-за опасений ключевых европейских потребителей "Русала" по поводу нехватки металла и потери рабочих мест. Залогом снятия санкций стала утрата акционерного контроля основателя "Русала" Олега Дерипаски, который при этом остался в санкционном списке.

Фьючерс на алюминий на LME во вторник подрастает на 1,4%, до $3325 за тонну. Цена металла уже несколько дней находится выше рекордного уровня июля 2008 года, драйвером роста являются возможные проблемы с поставками, вызванные закрытием части мощностей в ЕС и энергокризисом в конце прошлого года в Китае.

Гонконгский Hang Seng во вторник упал на 2,8%.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).