Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

Расписки VK Company после дискретного аукциона продолжили восстанавливаться

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки VK Company Limited после дискретного аукциона в "Режиме основных торгов Т+" на Московской бирже продолжили восстанавливаться в цене; дискретный аукцион проводился с 10:47 до 11:17 по Москве в связи с падением цены более чем на 20%.

На пике падения стоимость ценных бумаг компании опускалась до 348,2 рубля за штуку, что было на 24,1% ниже уровня закрытия основных дневных торгов понедельника. На момент объявления дискретного аукциона цена акций отросла до 369,8 рубля (-19,4%). После возобновления торгов в обычном режиме котировки расписок VK Company подросли до 386 рублей, что было уже лишь на 15,9% ниже закрытия предыдущего дня.

В соответствии с положением Банка России от 17.10.2014 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", в связи со снижением текущей цены депозитарных расписок иностранного эмитента на акции VK Company Limited (торговый код - VKCO), включенных в базу расчета индекса МосБиржи, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке c 10:47 в "Режиме основных торгов Т+" проводились в виде дискретного аукциона. В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту.

VK Company МосБиржа

Новости по теме

Новости

Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Останется ли кто-то за бортом дистанционных ГОСА? Обзор

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Транзит "Газпрома" через Украину снижается во вторник

Цена Brent взлетела до $96,8 за баррель

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

ФАС одобрила создание СП "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на базе Меретояханефтегаз

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });