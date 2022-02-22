Расписки VK Company после дискретного аукциона продолжили восстанавливаться

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки VK Company Limited после дискретного аукциона в "Режиме основных торгов Т+" на Московской бирже продолжили восстанавливаться в цене; дискретный аукцион проводился с 10:47 до 11:17 по Москве в связи с падением цены более чем на 20%.

На пике падения стоимость ценных бумаг компании опускалась до 348,2 рубля за штуку, что было на 24,1% ниже уровня закрытия основных дневных торгов понедельника. На момент объявления дискретного аукциона цена акций отросла до 369,8 рубля (-19,4%). После возобновления торгов в обычном режиме котировки расписок VK Company подросли до 386 рублей, что было уже лишь на 15,9% ниже закрытия предыдущего дня.

В соответствии с положением Банка России от 17.10.2014 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", в связи со снижением текущей цены депозитарных расписок иностранного эмитента на акции VK Company Limited (торговый код - VKCO), включенных в базу расчета индекса МосБиржи, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке c 10:47 в "Режиме основных торгов Т+" проводились в виде дискретного аукциона. В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту.