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"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков, сообщил президент компании Николя Мор журналистам во вторник.

"Конечно, мы постоянно изучаем тему альтернатив, если будут введены санкции", - сказал он.

На вопрос о том, есть ли у "АвтоВАЗа" американские поставщики, Мор ответил, что "только если смотреть на субпоставщиков очень-очень глубокого уровня".

Он также подтвердил намерение "АвтоВАЗа" полностью выполнять взятые компанией обязательства в рамках заключенного специнвестконтракта (СПИК).

"В текущих геополитических условиях мы не хотели бы давать комментариев. Но я хочу сказать, что мы полностью намерены выполнить все обязательства внутри этого СПИКа перед РФ и перед регионами нашего присутствия", - сказал Мор журналистам.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault на производствах в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у совладельцев остались на прежних уровнях.

АвтоВАЗ Николя Мор

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