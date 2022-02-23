Фондовые индексы Европы завершили день слабыми разнонаправленными изменениями

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы, которые начали день существенным снижением из-за обострения геополитической ситуации в Восточной Европе, завершили торги незначительными и разнонаправленными изменениями.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР. Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права, ряд из них ввели санкции.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 по итогам сессии вырос на 0,07% - до 455,12 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,26%, французский САС 40 - на 0,01%, итальянский FTSE MIB - на 0,02%. Между тем британский FTSE 100 повысился на 0,13%, испанский IBEX 35 - на 0,05%.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в феврале поднялся до максимального уровня за пять месяцев - до 98,9 пункта, сообщил институт экономических исследований Ifo. В предыдущем месяце индекс составил 95,7 пункта, тогда как ранее сообщалось о 96 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительный рост показателя - до 96,5 пункта.

Бизнес стал оптимистичнее оценивать перспективы на ближайшие полгода: данный подындекс вырос в феврале до 99,2 пункта с 95,8 пункта месяцем ранее. Индикатор, оценивающий текущую ситуацию, подскочил до 98,6 пункта против 96,2 пункта в январе. Исследование Ifo основано на результатах опроса порядка 9 тыс. руководителей компаний промышленного и строительного секторов, а также сферы услуг и торговли.

Цена акций Porsche Automobil Holding SE взлетела на 11,3%. Volkswagen сообщила о том, что ведет переговоры с этой холдинговой компанией о возможном IPO производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG. Бумаги VW подорожали на 7,8%.

Французская компания Worldline SA, работающая в сфере электронных платежей, увеличила выручку в четвертом квартале сильнее прогнозов рынка. Стоимость бумаг компании взлетела на 10,5%, войдя в тройку лидеров во вторник.

Капитализация Smith & Nephew выросла на 7,5%. Новым главным исполнительным директором британского производителя медицинского оборудования с 1 апреля назначен выходец из Siemens Дипак Нат, который сменит на этом посту Роленда Диггельмана.

Котировки акций британского банка HSBC Holdings Plc увеличились на 0,04%. Крупнейший банк в Европе увеличил чистую прибыль по итогам четвертого квартала более чем в три раза и объявил об увеличении программы выкупа акций на $1 млрд. Между тем HSBC заявил о том, что регулирующие органы США проводят расследование в связи с неправомерным использованием сотрудниками банка таких сервисов, как WhatsApp.

Сеть отелей InterContinental Hotels Group Plc вышла на прибыльный уровень по итогам 2021 года. Компания сообщила о возобновлении выплат промежуточных дивидендов в размере 85,9 цента на акцию. Цена бумаг InterContinental Hotels подскочила на 4,2%.

Один из крупнейших производителей меди в мире Antofagasta Plc в 2021 году нарастила чистую прибыль более чем вдвое на фоне подъема цен на медь и повысила дивиденды. Акции компании подорожали на 0,7%.

Между тем стоимость германского производителя медицинского оборудования Fresenius SE & Co. KGaA рухнула на 8,4%. Компания по итогам минувшего квартала увеличила скорректированную прибыль и выручку на 5%, но ее прогноз на 2022 год разочаровал инвесторов. Также Fresenius объявила о намерении стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

Кроме того, цена бумаг Hargreaves Lansdown, предоставляющей финансовые услуги, упала на 15,6%. Британская компания сообщила о падении доналоговой прибыли и выручки в первом полугодии 2022 фингода.

В лидеры снижения котировок среди компонентов Stoxx 600 помимо Hargreaves Lansdown и Fresenius вошли акции Renault (-3,8%), Erste Group Bank AG (-4,1%) и Raiffeisen Bank International AG (-7,5%)