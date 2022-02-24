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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Фондовые рынки Европы завершили торги в среду снижением

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду, исключением стал британский индикатор.

Давление на европейские рынки оказывает продолжающийся рост напряженности вокруг Украины. Киев сообщил о новых кибератаках на правительственные сайты, в которых обвинил Москву, и объявил о введении в стране чрезвычайного положения с 24 февраля. Россия, тем временем, заявила об эвакуации сотрудников посольства страны в Украине. Новые сообщения о кибератаках на сайты правительственных учреждений и банков Украины повышают опасения, что прямое наступление российских войск на эту страну уже близко, отмечает аналитик IG Крис Бошан. "Рынкам приходится иметь дело не только с самим по себе конфликтом, но и опасаться дальнейших санкций Запада в отношении Москвы, а также ответных российских санкций", - приводит слова Бошана Dow Jones.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще во вторник заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2", и, по данным американских СМИ, Белый дом планирует объявить о санкциях в отношении компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Тем временем, инфляция в еврозоне находится на рекордном уровне на фоне скачка цен на природный газ, уголь и электричество. Потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что является рекордным подъемом, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные Статистического управления Евросоюза. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.

Цены на энергоносители взлетели на 28,8%, стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 3,5%. Инфляция без учета энергоносителей составила 2,5%.

Рост потребительских цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,3% и был минимальным за шесть месяцев.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в среду опустился на 0,28%, до 453,86 пункта.

Германский DAX потерял 0,42%, завершив торги на минимуме за 11 месяцев, французский CAC 40 снизился на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,34%, испанский IBEX 35 - на 0,63%. Британский FTSE 100 прибавил 0,05%.

Акции европейских компаний, участвовавших в строительстве "Северного потока 2", подешевели по итогам торгов. Так, стоимость бумаг французской Engie опустилась на 0,1%, Shell - на 0,6%, OMV - на 2,4%, Uniper - на 9,3%.

Бумаги Rio Tinto подешевели на 2,2%. Rio Tinto зафиксировала рекордную чистую прибыль в 2021 году - $21,09 млрд ($9,77 млрд в 2020 году), однако ее прибыль от основных операций оказалась хуже прогноза рынка. Годовые дивиденды Rio Tinto составят $10,4 на акцию, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Котировки акций производителей продуктов питания Danone SA, автомобильного концерна Stellantis и британского банка Barclays выросли в среду соответственно на 3,8%, 4,1% и 3,1% благодаря их сильным отчетам за прошедший квартал.

Стоимость акций нидерландской JDE Peet's B.V., владельца сети кофеен Peet's Coffee, подскочила на 14,3%. Компания увеличила чистую прибыль в минувшем году вдвое - до 762 млн евро благодаря снятию карантинных ограничений и рассчитывает добиться двузначных темпов роста продаж в 2022 году.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

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