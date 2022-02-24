"СПБ Биржа" приостановила торги вслед за МосБиржей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" приостановила торги вслед за Московской биржей.

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени", - говорится в сообщении торговой площадки.

Незадолго до этого из-за обвала на фоне военной операции в Донбассе торги на всех рынках приостановила МосБиржа.

В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.