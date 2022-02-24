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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

ЦБ РФ предоставит банкам на один день в рамках репо 1 трлн рублей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках механизма "тонкой настройки" проведет аукцион репо со сроком предоставления средств на один день на 1 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

Минимальная ставка равна ключевой ставке ЦБ и составляет 9,50%.

Дата исполнения первой части репо – 24 февраля, второй части – 25 февраля.

Банк России ранее объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке: помимо проведения в четверг операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам, регулятор начнет проводить валютные интервенции, расширит ломбардный список.

ЦБ РФ

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