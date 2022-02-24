Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

ЦБ РФ начнет валютные интервенции и расширит ломбардный список

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - отмечается в сообщении.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Рубль резко усилил волатильность к доллару и евро после возобновления торгов

Индексы МосБиржи и РТС откатились к минимумам с марта 2020 года

Индексы МосБиржи и РТС откатились к минимумам с марта 2020 года

Цена газа в Европе взлетела до $1400/тыс. куб. м

Сбербанк заверил, что проработал сценарии защиты средств клиентов

Мосбиржа возобновит торги с 10:00 после двухчасовой приостановки

Европа хочет от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций США

Европа хочет от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций США

На межбанковском рынке доллар вырос почти до 90 рублей

На межбанковском рынке доллар вырос почти до 90 рублей

Автоконцерн Stellantis задумался о выводе производства из России

Цена Brent превысила $101 за баррель на новостях о спецоперации РФ

Военная операция на Украине

"СПБ Биржа" приостановила торги вслед за МосБиржей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });