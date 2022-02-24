ЦБ РФ начнет валютные интервенции и расширит ломбардный список

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

"Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - отмечается в сообщении.