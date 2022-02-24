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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:20

На Украине прекращено обращение всех ценных бумаг

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что решила временно с 11:00 24 февраля остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета.

Исключение сделано для операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики, а министерством финансов - операций по обслуживанию государственного долга.

Помимо того депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием Украины (НДУ) открыты агрегированные счета, поручено обеспечить передачу информации из баз данных в НДУ для обеспечения дальнейшего резервного копирования и хранения.

Ранее Национальный банк Украины приостановил работу валютного рынка Украины кроме продажи валюты, зафиксировав курс на уровне официального, установленного на 24 февраля.

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничения по сумме сроком до года.

НБУ Украина НКЦБФР

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