Western Union остановила отправку переводов на русскоязычном сайте и в приложении

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Western Union остановила отправку денежных переводов на русскоязычном сайте и в мобильном приложении, услуга доступна только в пунктах обслуживания, сообщается на сайте системы.

"К сожалению, услуга по отправлению денежных переводов на сайте и в приложении Western Union сейчас недоступна. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления сервиса. Для отправления денежных переводов просим вас обращаться в пункты обслуживания Western Union в России", - говорится в сообщении.

В начале февраля Western Union сообщила о прекращении проведения операций внутри России с 1 апреля. По данным РБК, это связано с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.

Western Union предоставляет платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств. Компания основана в США в 1851 году, имеет порядка 600 тыс. отделений в 200 странах мира.