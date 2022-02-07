Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России, говорится в сообщении компании.

"Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов", - заявила компания.

В колл-центре Western Union "Интерфаксу" также сообщили, что до этого момента тарифы на внутрироссийские переводы останутся прежними, но с 24 марта будут снижены лимиты на отправку российских переводов - до 5 тыс. рублей на один перевод.

В компании не уточнили причину закрытия внутрироссийского направления переводов.

Летом 2020 года от внутренних переводов по России отказалась платежная система PayPal.

Western Union предоставляет платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств. Компания основана в США в 1851 году, имеет порядка 600 тыс. отделений в 200 странах мира.